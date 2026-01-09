Sabará promove mutirão para regularizar empreendedores do turismo

A Prefeitura de Sabará vai realizar, entre os dias 13 e 20 de janeiro, um mutirão de cadastramento no Cadastur, sistema oficial do Ministério do Turismo. A ação, batizada de Operação Sabará no Mapa, é coordenada pela Secretaria Municipal de Turismo e tem como objetivo regularizar empreendimentos e profissionais do setor turístico, fortalecendo a atividade na cidade e ampliando o acesso a linhas de crédito e programas federais.

O cadastramento é gratuito e voltado a prestadores de serviços turísticos que possuam CNPJ ativo e CNAE enquadrado nos segmentos regulamentados pelo Ministério do Turismo. Para concluir o processo, é necessário apresentar cartão do CNPJ, documento do responsável legal, comprovante de endereço e alvará de funcionamento, quando exigido. Caso o CNAE não esteja em conformidade, o cadastro não poderá ser finalizado.

Os atendimentos presenciais ocorrerão em diferentes regiões do município. Entre os dias 13 e 15 de janeiro, o mutirão será realizado no Solar do Padre Correia, no Centro. No dia 16, a ação segue para o Restaurante Dona Maria do Pompéu, no bairro Pompéu. Já no dia 19, o atendimento acontece na Regional Ravena, e no dia 20, na Pousada Sant’ana, no Arraial Velho. Em todos os locais, o atendimento será das 9h às 17h.

De acordo com a secretária municipal de Turismo, Jussara Paim, o mutirão faz parte do planejamento estratégico da pasta para os próximos anos. “Para o ano de 2026, a Secretaria de Turismo quer expandir ainda mais as ações que foram trabalhadas no último ano, para que a gente possa consolidar cada vez mais o turismo na cidade e fortalecer essas iniciativas. O mutirão de cadastro vem justamente ao encontro dessa intenção”, afirmou.

Para auxiliar os interessados, a Secretaria Municipal de Turismo informou que vai disponibilizar, em breve, uma cartilha com orientações e a lista completa de documentos exigidos.