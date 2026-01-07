Assine
Pré-carnaval anima Sabará com o Bloquinho do Marlindo, em Roça Grande

Toda a verba arrecadada com a venda dos abadás será destinada à reforma e manutenção do Santuário

Redação
Redação
07/01/2026 19:51

Quem adquirir o abadá garante benefícios extras
Quem adquirir o abadá garante benefícios extras

O clima de Carnaval vai tomar conta de Sabará antes mesmo da folia oficial. No sábado (24), o Santuário Arquidiocesano Santo Antônio de Roça Grande recebe o 2º Grito de Carnaval com o Bloquinho do Marlindo, evento que promete reunir música, alegria e solidariedade.

A festa acontece das 16h às 23h30 e marca mais uma edição do pré-carnaval realizado no distrito de Roça Grande. Além da animação típica dos bloquinhos, o evento tem um objetivo especial: toda a verba arrecadada com a venda dos abadás será destinada à reforma e manutenção do Santuário.

De acordo com a organização, quem adquirir o abadá garante benefícios extras, como uma cartela para três rodadas de bingo e acesso a um espaço VIP, pensado para o descanso do público após horas de samba e diversão. O primeiro lote já está esgotado e os abadás estão à venda no segundo lote, no valor de R$ 50.

Os ingressos podem ser comprados presencialmente na Secretaria do Santuário, na avenida Dr. Henrique de Melo, nº 323, ou pela internet, por meio da plataforma Sympla

carnaval

