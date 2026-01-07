Assine
Sabará tem pré-lançamento de livro que percorre formas de estar no mundo

Ora se constrói a partir da claridade, do espaço e da expressão do ser

Redação
Redação
Repórter
07/01/2026 19:16

Yasmin Umbelino
Yasmin Umbelino crédito: Imagem: Ana Oliveira/Divulgação

Sabará recebe, no próximo sábado (17), o pré-lançamento do livro Coisas Beijadas pelo Sol, da poeta Yasmin Umbelino, em um encontro que marca um novo momento na trajetória da autora. A apresentação acontece às 19h30, no Teatro Municipal de Sabará, dentro da programação da Mostra Invertida, com show de pré-lançamento, sessão de autógrafos e conversa com o público sobre o processo criativo da obra.

Publicado pela editora Toma Aí Um Poema, o livro aponta uma virada na produção literária de Yasmin. Se em MAREMOTO, seu trabalho de estreia, a escrita era marcada pelo mergulho e pela introspecção, agora a autora propõe um retorno à superfície, mas sem abandonar a profundidade. A nova obra se constrói a partir da claridade, do espaço e da expressão do ser, em uma escrita que respira mais luz e presença.

Dividido em três partes, O Sol, A Língua e A Festa, Coisas Beijadas pelo Sol percorre diferentes formas de estar no mundo. Em O Sol, os poemas se aproximam da ideia de abertura, calor e expansão. Já em A Língua, Yasmin investiga modos de dizer, brinca com palavras e constrói conexões entre sentidos. Em A Festa, o foco está na celebração, na presença e nas múltiplas possibilidades de existir.

Após o pré-lançamento em Sabará, a obra ganha um segundo momento de apresentação ao público no dia sábado (24), às 12h, na Livraria Jenipapo, em Belo Horizonte. O encontro contará com um bate-papo sobre literatura com o autor sabarense Bernardo Lopes, para ampliar o diálogo em torno do livro e da cena literária local.

Serviço

Pré-lançamento do livro Coisas Beijadas pelo Sol
Teatro Municipal de Sabará
Sábado (17)
19h30
Show de pré-lançamento, conversa com a autora e sessão de autógrafos

