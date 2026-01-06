Sabará abre cadastro habitacional para mapear demanda por moradia

A Prefeitura de Sabará anunciou, nessa segunda-feira (5), a abertura do Cadastro Habitacional, uma iniciativa da administração municipal para identificar as necessidades da população em relação ao direito à moradia e subsidiar políticas públicas mais eficazes na área habitacional.

O cadastramento começa nesta quarta-feira (7) e pode ser feito de duas formas: online, pelo site oficial da prefeitura, e presencialmente no Centro Administrativo, na rua Marquês de Sapucaí, nº 317, Centro, das 8h30 às 14h30.

Para organizar o atendimento presencial, a prefeitura informou que seguirá cronograma por ordem alfabética. No primeiro dia, serão atendidos moradores cujos nomes iniciam com as letras A e B. As datas para as demais letras serão divulgadas gradualmente pelos canais oficiais do município.

O prefeito Sargento Rodolfo ressaltou a importância do cadastro para o planejamento da política habitacional. Segundo ele, a iniciativa permitirá compreender melhor o perfil das famílias sabarenses e planejar ações mais justas e eficazes. “Cada cadastro representa uma história, um sonho e a esperança de viver com mais dignidade e segurança”, afirmou.

A prefeitura orienta que os moradores fiquem atentos ao cronograma divulgado nos canais oficiais e realizem o cadastro no prazo previsto para garantir participação nas futuras políticas de moradia no município.