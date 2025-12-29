Assine
ATENÇÃO

Sabará está soba alerta para chuva com granizo nesta segunda

Defesa Civil orienta que os moradores de Sabará fiquem atentos às orientações

29/12/2025 15:00

Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa

Sabará está soba alerta para chuvas fortes com possibilidade de queda de granizo nesta segunda-feira (29). O alerta foi divulgado pela Defesa Civil da cidade. 

Segundo o órgão o comunicado é válido especialmente para a divisa de Sabará e Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

A Defesa Civil orienta que os moradores de Sabará fiquem atentos às orientações:

  • Não atravesse enxurradas;
  • Observe se há trincas nas paredes ou portas e janelas com dificuldade para fechar;
  • Qualquer sinal de risco, saia do local e acione ajuda imediatamente.

Em caso de problemas, é possível solicitar ajuda pelos telefones:

  • Defesa Civil: 3672-7722
  • Bombeiros: 193
  • Polícia Militar: 190

