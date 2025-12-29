Sabará está soba alerta para chuva com granizo nesta segunda
Defesa Civil orienta que os moradores de Sabará fiquem atentos às orientações
Sabará está soba alerta para chuvas fortes com possibilidade de queda de granizo nesta segunda-feira (29). O alerta foi divulgado pela Defesa Civil da cidade.
Segundo o órgão o comunicado é válido especialmente para a divisa de Sabará e Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A Defesa Civil orienta que os moradores de Sabará fiquem atentos às orientações:
- Não atravesse enxurradas;
- Observe se há trincas nas paredes ou portas e janelas com dificuldade para fechar;
- Qualquer sinal de risco, saia do local e acione ajuda imediatamente.
Em caso de problemas, é possível solicitar ajuda pelos telefones:
- Defesa Civil: 3672-7722
- Bombeiros: 193
- Polícia Militar: 190