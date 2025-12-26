Assine
UBS de Roça Grande será interditada por 30 dias para ajustes estruturais

Atendimentos serão transferidos para outros locais do município

Amanda Serrano
Amanda Serrano
26/12/2025 15:02

Obras começam na próxima segunda-feira (29)
Obras começam na próxima segunda-feira (29) crédito: Imagem: Prefeitura de Sabará/Divulgação

A Unidade Básica de Saúde (UBS) de Roça Grande, em Sabará, ficará temporariamente interditada por 30 dias a partir da próxima segunda-feira (29). A informação foi divulgada pela prefeitura, que informou que o fechamento ocorre para a realização de ajustes na estrutura do prédio.

Segundo o Executivo municipal, os atendimentos não serão suspensos durante o período de interdição. Para garantir a continuidade dos serviços de saúde, parte das demandas será transferida para outros locais do município.

Os atendimentos médicos passarão a ser realizados na Escola Municipal Maria Célia de Freitas. Já os casos de urgência odontológica serão atendidos no Centro Municipal de Atendimento Especializado (CEMAE). A vacinação, por sua vez, ficará concentrada na Secretaria Municipal de Saúde.

A prefeitura informou ainda que a população será comunicada sobre qualquer atualização e sobre a retomada dos atendimentos na UBS de Roça Grande após a conclusão das intervenções no prédio.

