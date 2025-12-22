Supermercados não funcionarão nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Associação Mineira de Supermercados (AMIS) informa que os supermercados localizados em Sabará não funcionarão nos dias 25 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026.

Dessa forma, a AMIS orienta os consumidores que planejem suas compras com antecedência. Nos demais dias que antecedem essas datas, incluindo os finais de semana, o funcionamento do setor será normal.

"O fechamento das lojas no dia 25/12/25 e 1º/01/2026 está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor, firmada entre o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Produtos de Supermercados e Hipermercados no Estado de Minas Gerais (Sindsuper-MG) e o Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região (SEC-BHRM)", explica a associação.

Além de Sabará, CCT abrange Belo Horizonte e outros municípios da Região Metropolitana: Caeté, Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.