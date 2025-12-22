Assine
overlay
Início Sabará
GERAIS

Supermercados não funcionarão nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro

Consumidores devem ficar atentos para não deixar as compras de final de ano para a última hora

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
22/12/2025 12:50

compartilhe

SIGA
x
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Associação Mineira de Supermercados (AMIS) informa que os supermercados localizados em Sabará não funcionarão nos dias 25 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover
Dessa forma, a AMIS orienta os consumidores que planejem suas compras com antecedência. Nos demais dias que antecedem essas datas, incluindo os finais de semana, o funcionamento do setor será normal.
"O fechamento das lojas no dia 25/12/25 e 1º/01/2026 está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor, firmada entre o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Produtos de Supermercados e Hipermercados no Estado de Minas Gerais (Sindsuper-MG) e o Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região (SEC-BHRM)", explica a associação. 
Além de Sabará, CCT abrange Belo Horizonte e outros municípios da Região Metropolitana:  Caeté, Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.
 

Tópicos relacionados:

do

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay