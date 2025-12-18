Assine
Fábrica de medicamentos está com vagas de emprego abertas Sabará

Oportunidades exigem que o candidato tenha ensino médio completo

Redação
Redação
Repórter
18/12/2025 19:27

Hiporlabor em Sabará
Hipolabor em Sabará crédito: Imagem: JOAO MARCOS ROSA / NITRO

A indústria farmacêutica Hipolabor abriu novas vagas de emprego para atuação na fábrica de medicamentos da empresa em Sabará. As vagas disponíveis são para auxiliar de Almoxarifado, auxiliar de Almoxarifado – Inflamáveis e líder de Almoxarifado, com opções de trabalho em diferentes turnos.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter Ensino Médio completo, além de experiência desejável em almoxarifado. No caso da vaga de líder, a empresa exige vivência em rotinas de liderança, almoxarifado e expedição.

As contratações estão previstas para janeiro e os horários de trabalho disponíveis são: 7h às 16h48,  8h às 18h, 16h15 à 1h28, 16h30 à 1h38 e 0h35 às 7h30.

Os profissionais contratados vão atuar em um ambiente moderno, com equipamentos de última geração, contribuindo para o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. Entre os benefícios oferecidos pela Hipolabor estão transporte fretado, assistência médica e odontológica, café da manhã, cesta básica, refeitório e seguro de vida.

Os interessados devem enviar currículo pelo WhatsApp (31) 3691-4948, informando a vaga e o horário de interesse. Mais informações também estão disponíveis no site hipolabor.com.br/trabalheconosco.

