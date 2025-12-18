Sabará divulga resultados das eleições para diretores e vice-diretores

Pais, responsáveis e estudantes participaram, no último sábado (3), das eleições para diretores e vice-diretores das escolas municipais e creches de Sabará. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira (18).

Neste ano, a prefeitura sancionou uma lei que retomou o processo democrático de escolhas para os cargos e as votações seguiram regras específicas, como: pais, mães ou responsáveis legais votaram apenas uma vez por família, mesmo que tenham mais de um filho matriculado na mesma unidade. Alunos a partir de 14 anos também tiveram o direito ao voto e, nesses casos, os responsáveis não participaram.

No caso de filhos matriculados em escolas diferentes, o responsável pôde votar uma vez em cada unidade.

A lista completa dos eleitos está disponível no link: CLIQUE AQUI.