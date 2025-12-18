Assine
EDUCAÇÃO

Sabará divulga resultados das eleições para diretores e vice-diretores

Eleições ocorrem no último sábado (3), com participação ativa dos pais e responsáveis

Redação
Redação
Repórter
18/12/2025 17:00 - atualizado em 18/12/2025 19:12

Lei sancionada neste ano tornou o processo mais democrático crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

Pais, responsáveis e estudantes participaram, no último sábado (3), das eleições para diretores e vice-diretores das escolas municipais e creches de Sabará. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira (18).

Neste ano, a prefeitura sancionou uma lei que retomou o processo democrático de escolhas para os cargos e as votações seguiram regras específicas, como: pais, mães ou responsáveis legais votaram apenas uma vez por família, mesmo que tenham mais de um filho matriculado na mesma unidade. Alunos a partir de 14 anos também tiveram o direito ao voto e, nesses casos, os responsáveis não participaram.

No caso de filhos matriculados em escolas diferentes, o responsável pôde votar uma vez em cada unidade.

A lista completa dos eleitos está disponível no link: CLIQUE AQUI. 

