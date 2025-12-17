Assine
Prefeito anuncia R$ 10 milhões em obras em rua onde ocorreu deslizamento

Investimento faz parte do contrato que prevê o repasse de R$ 60 milhões por meio do programa PAC Encostas

Informação foi divulgada nas redes sociais do prefeito
Informação foi divulgada nas redes sociais do prefeito

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, anunciou que vai investir R$ 10,5 milhões em obras de contenção de encostas na rua Zilda Caldeira de Oliveira, no bairro São Francisco, onde ocorreu um deslizamento de terra e deixou uma família soterrada, na manhã dessa terça-feira (16). A informação foi divulgada nas redes sociais do chefe do Executivo.

O investimento faz parte do contrato assinado pelo prefeito na última quinta-feira (11), que prevê o repasse de R$ 60 milhões por meio do programa PAC Encostas. O recurso federal será destinado a obras de contenção em áreas de risco, voltadas à prevenção de deslizamentos e à proteção de famílias que vivem em encostas e em regiões vulneráveis do município.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a chuva provocou o deslizamento de terra e, consequentemente, o desabamento de um muro de arrimo, que soterrou uma mulher, um homem e seus três filhos. Uma das crianças, de 5 anos, foi levada em estado grave para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. As outras vítimas foram encaminhadas para a UPA de Sabará com ferimentos leves. 

“A Defesa Civil, a Assistência Social e as equipes da Prefeitura estão no local, oferecendo todo o apoio necessário à família. Em momentos como este, nossa prioridade é clara: cuidar de vidas, acolher famílias e agir com responsabilidade”, ressaltou o prefeito. 

