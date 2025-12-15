Assine
EDUCAÇÃO

Matrículas da rede municipal terminam nesta terça-feira

Pais e responsáveis devem procurar diretamente a unidade escolar

Redação
Redação
Repórter
15/12/2025 20:18

Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

As famílias têm até esta terça-feira (16) para concluir as matrículas nas unidades escolares da rede municipal de Sabará. O prazo está na reta final e a orientação é não deixar para a última hora.

Para garantir a vaga e o direito à educação, pais e responsáveis devem procurar diretamente a unidade escolar onde a criança ou o adolescente irá estudar e finalizar o processo dentro do prazo estabelecido.

A Secretaria Municipal de Educação reforça que a matrícula é essencial para a organização do ano letivo e para assegurar o atendimento aos alunos em 2026.

