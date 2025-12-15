Matrículas da rede municipal terminam nesta terça-feira
Pais e responsáveis devem procurar diretamente a unidade escolar
As famílias têm até esta terça-feira (16) para concluir as matrículas nas unidades escolares da rede municipal de Sabará. O prazo está na reta final e a orientação é não deixar para a última hora.
Para garantir a vaga e o direito à educação, pais e responsáveis devem procurar diretamente a unidade escolar onde a criança ou o adolescente irá estudar e finalizar o processo dentro do prazo estabelecido.
A Secretaria Municipal de Educação reforça que a matrícula é essencial para a organização do ano letivo e para assegurar o atendimento aos alunos em 2026.