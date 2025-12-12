Assine
Rodolfo assina contrato de R$60 milhões para obras de contenção e segurança

Recurso federal será aplicado em obras técnicas de contenção de encostas e contenção de solo

Redação
12/12/2025 19:39

Novidade foi divulgada nas redes sociais do prefeito
Novidade foi divulgada nas redes sociais do prefeito crédito: Imagem: Instagram @sargentorodolfooficial/Reprodução

A Prefeitura de Sabará assinou, nessa quinta-feira (11), no Expominas, em Belo Horizonte, um contrato no valor de R$ 60 milhões dentro do programa PAC Encostas. O recurso federal será utilizado em obras de contenção em áreas de risco, com foco na proteção de famílias que vivem em encostas e regiões vulneráveis do município.

Segundo o Executivo, o contrato é considerado um dos maiores já conquistados por Sabará e faz parte dos investimentos que estão sendo disponibilizados pelo Novo PAC, programa do Governo Federal voltado à prevenção de desastres e à melhoria da infraestrutura urbana.

Durante o ato de assinatura, o prefeito Sargento Rodolfo destacou a importância do investimento para a cidade. "Sabará está avançando cada vez mais! Assinamos hoje um contrato de R$ 60 milhões pelo PAC Encostas, um marco histórico para Sabará! Esse investimento permitirá a execução de obras essenciais de contenção, garantindo mais segurança e proteção para as famílias que vivem em áreas de risco".

O que muda para Sabará

O recurso federal será aplicado em obras técnicas de contenção de encostas e contenção de solo em pontos críticos já mapeados pela Defesa Civil municipal. O principal objetivo é reduzir o risco de deslizamentos e garantir mais segurança a milhares de moradores, especialmente durante o período de chuvas mais intensas.

A administração municipal informou que, após a assinatura do contrato, será iniciada a etapa de elaboração dos projetos executivos, que vão orientar a execução física dos trabalhos em campo.

