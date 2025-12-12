Assine
overlay
Início Sabará
EDUCAÇÃO

Sabará realiza eleições escolares com participação ativa das famílias

Alunos a partir de 14 anos também têm direito ao voto

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
12/12/2025 16:00

compartilhe

SIGA
x
Votação ocorrerá de 8h às 17h nas respectivas escolas
Votação ocorrerá de 8h às 17h nas respectivas escolas crédito: Imagem: Prefeitura de Sabará/Divulgação

Sabará vai realizar, neste sábado (13), das 8h às 17h, as eleições para diretores e vice-diretores das escolas municipais e creches da cidade. Neste ano, a prefeitura sancionou a lei que retoma o processo democrático de escolhas para os cargos e, por isso, as eleições vão contar com a participação de pais ou responsáveis e estudantes. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A votação seguirá regras específicas: pais, mães ou responsáveis legais poderão votar apenas uma vez por família nas respectivas escolas, mesmo que tenham mais de um filho matriculado na mesma unidade. Alunos a partir de 14 anos também têm direito ao voto e, nesses casos, os responsáveis não participam.

Quando há filhos matriculados em escolas diferentes, o responsável poderá votar uma vez em cada unidade.

Os resultados da eleição serão divulgados pela Secretaria Municipal de Educação a partir de segunda-feira (15).

Tópicos relacionados:

diretores eleicoes escolas escolas-municipais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay