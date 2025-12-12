Sabará realiza eleições escolares com participação ativa das famílias

Sabará vai realizar, neste sábado (13), das 8h às 17h, as eleições para diretores e vice-diretores das escolas municipais e creches da cidade. Neste ano, a prefeitura sancionou a lei que retoma o processo democrático de escolhas para os cargos e, por isso, as eleições vão contar com a participação de pais ou responsáveis e estudantes.

A votação seguirá regras específicas: pais, mães ou responsáveis legais poderão votar apenas uma vez por família nas respectivas escolas, mesmo que tenham mais de um filho matriculado na mesma unidade. Alunos a partir de 14 anos também têm direito ao voto e, nesses casos, os responsáveis não participam.

Quando há filhos matriculados em escolas diferentes, o responsável poderá votar uma vez em cada unidade.

Os resultados da eleição serão divulgados pela Secretaria Municipal de Educação a partir de segunda-feira (15).