Sabará recebe Expo Louças com ação beneficente em apoio a hospital infantil

Sabará vai sediar, até este sábado (13), uma feira de louças a preços acessíveis que visa arrecadar recursos para o Hospital Infantil da cidade. A ação é realizada pela prefeitura em apoio ao Projeto Gerando Valores, da instituição de saúde, que promove atividades de humanização para oferecer acolhimento e bem-estar às crianças internadas, com auxílio de voluntários.

A feira será realizada na Quadra das Nações, na Avenida Brasil, 178, no bairro Nações Unidas, com horários ampliados para facilitar a participação do público:

12 de dezembro (quinta e sexta-feira): 9h às 19h

9h às 19h 13 de dezembro (sábado): 9h às 17h

Toda a arrecadação será destinada ao fortalecimento das ações voltadas a tornar o ambiente hospitalar mais humano e acolhedor para crianças em tratamento. Segundo a organização, o objetivo é reforçar o compromisso social da feira e ampliar o impacto do evento além da venda de produtos.

O prefeito Sargento Rodolfo destacou a importância da parceria. “A Expo Louças chega a Sabará com um propósito muito especial. É uma oportunidade de ajudar quem mais precisa e, ao mesmo tempo, fortalecer um trabalho essencial para o acolhimento das nossas crianças. Ações como essa demonstram o compromisso da nossa gestão com políticas públicas que promovem cuidado, participação social e desenvolvimento humano.”

Já o secretário de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Thiago do Chapéu, afirmou que a iniciativa vai além da proposta comercial. “Este é um evento que vai além da proposta comercial. É uma demonstração clara de como a união entre a comunidade, o setor produtivo e as instituições pode gerar impactos positivos e fortalecer valores de solidariedade em nossa cidade.”