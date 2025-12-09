Assine
GERAIS

Sabará inicia programa de regularização fundiária

Placas de identificação já foram entregues no bairro Pereira Vieira

09/12/2025 09:56

Moradora com a placa de identificação do imóvel
Moradora com a placa de identificação do imóvel crédito: Imagem: Prefeitura de Sabará/Reprodução

A Prefeitura de Sabará deu início, neste mês, às primeiras ações práticas do projeto de regularização fundiária “A Casa é Minha”, considerado o maior já realizado no município, conforme o Executivo. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em parceria com o Governo de Minas, por meio do programa “Minas Reurb”.

O trabalho começou no bairro Pereira Vieira, onde moradores receberam as primeiras placas de identificação dos imóveis. O item não representa a regularização concluída, mas marca uma fase inicial do processo, que antecede a emissão dos títulos definitivos de propriedade.

Segundo a gestão municipal, o programa pretende garantir segurança jurídica, dignidade e melhores condições de infraestrutura para milhares de famílias de Sabará.

O prefeito Sargento Rodolfo destacou o avanço representado pela ação. “Quando uma família recebe a regularização, ela passa a ter segurança, acesso a investimentos e a possibilidade de planejar o futuro. Estamos iniciando pelo Pereira Vieira, mas muitos outros núcleos já estão no cronograma”, afirmou.

Já o secretário de Planejamento, Thiago Alves, ressaltou o impacto do programa. “A regularização fundiária é muito mais do que entregar um documento. É devolver dignidade, garantir direitos e abrir caminho para levar infraestrutura adequada às comunidades. Hoje entregamos as primeiras placas no Pereira Vieira, e milhares ainda virão”, disse.

Para seguir no processo, moradores devem receber os agentes da prefeitura para realizar o cadastro e apresentar a documentação necessária. Informações estão disponíveis pelo telefone (31) 99554-1470.

