Oficina ensina a reciclar e transformar garrafas de vidro em arte

O Solar do Padre Correia recebe, nesta quinta-feira (4), uma oficina gratuita que ensina como transformar garrafas de vidro em peças decorativas e utilitárias. A proposta da "GarRafaria", que integra a mostra O Sagrado de Minas, é unir criatividade, sustentabilidade e economia circular.

Conduzida pelo artista Rafael Costa Torres, a atividade promete uma tarde leve e inspiradora, dedicada a pintar, aprender e explorar novas possibilidades para materiais que iriam para o lixo. Aberta a participantes de todas as idades, a oficina trabalha os princípios dos 5 R’s: Recusar, Repensar, Reduzir, Reaproveitar e Reciclar, incentivando o reaproveitamento inteligente e a expressão artística.

A GarRafaria acontece das 14h às 16h, no Salão de Pedra do Solar do Padre Correia, na rua D. Pedro II, 200, no Centro de Sabará. Não é necessário ter experiência anterior: é só chegar e se deixar guiar pelo processo criativo.

Serviço

Oficina GarRafaria