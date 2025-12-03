Assine
Sabará terá manhã e tarde de diversão no 'Sábado Animado' no Fidalgo

Atividade é gratuita e vai contar com brincadeiras e esportes para todas as crianças

03/12/2025 15:54

Evento será na rua Américo Ferreira Passos, no Alto do Fidalgo
Evento será na rua Américo Ferreira Passos, no Alto do Fidalgo crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

As famílias de Sabará ganham mais uma opção de lazer neste fim de semana. No próximo sábado (6), a Quadra do Fidalgo recebe o “Sábado Animado”, um evento dedicado à recreação e à prática de esportes para as crianças, tudo pensado para promover movimento, brincadeira e integração entre a comunidade.

Das 8h30 às 15h30, o espaço vai se transformar em um grande ponto de encontro para quem quiser curtir jogos, atividades esportivas e momentos de diversão ao ar livre. A proposta é simples: garantir um dia leve, seguro e cheio de energia para os pequenos, com participação aberta a toda a família.

O evento será realizado na rua Américo Ferreira Passos, 663, no Alto do Fidalgo.

A organização reforça o convite: é só chegar, levar a família e aproveitar um sábado especial no bairro.

