Sirenes da Barragem Cuiabá serão acionadas em teste nesta terça

Equipamentos serão acionais a partir das 10h

01/12/2025 13:30

Teste visa garantir o bom funcionamento do sistema de comunicação de emergência das estruturas crédito: Imagem: Prefeitura de Sabará/Divulgação

Moradores de Sabará, especialmente das regiões de Mangueiras, Pompéu e Gaia, devem se preparar para o acionamento das sirenes da Barragem Cuiabá, da AngloGold Ashanti, nesta terça-feira (2). A partir das 10h, os equipamentos serão ativados em um teste programado, acompanhado pela Defesa Civil do município.

Durante o procedimento, uma mensagem será transmitida informando que o acionamento se trata somente de um teste, sem qualquer risco para a população. De acordo com a AngloGold Ashanti, todas as estruturas da empresa estão estáveis e em condições de segurança.

Além do teste regular, haverá também uma atividade de comissionamento de sirenes, de forma excepcional nesta data. Por isso, entre 10h e 12h, moradores poderão ouvir um sinal sonoro com duração de até um minuto, repetido a cada 30 minutos.

A Defesa Civil reforça que não há necessidade de evacuação ou qualquer outra medida por parte dos moradores. “É apenas um teste de rotina”, informa o órgão.

Em caso de dúvidas, os contatos disponíveis são:
• AngloGold Ashanti: 0800 72 71 500
• Defesa Civil de Sabará: (31) 3672-7722

