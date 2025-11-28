Exposição gratuita que homenageia os congados chega a Sabará

A exposição “Yara Tupynambá e os Festejos Populares” chega a Sabará neste sábado (29) com obras que homenageiam os congados, manifestação afro-brasileira tradicional, especialmente presente em Minas Gerais.

Nos trabalhos da artista mineira Yara Tupynambá, os congadeiros são representados por meio de técnicas distintas. Há obras feitas a giz ou lápis de cera, caneta esferográfica e pastel seco, além de quadros com técnicas mistas, tais quais “Congadeiro com tambor” e “Samba de terreiro”.

A mostra será inaugurada no sábado (29), às 14h, e segue até o dia 10 de janeiro de 2026. A visitação é gratuita, aberta todos os dias, das 8h às 17h. No recesso de fim de ano, a mostra fica fechada de 23 de dezembro a 5 de janeiro.