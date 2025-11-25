Assine
Mostra do Arautos da Poesia encerra ano com teatro e poesia em Sabará

Evento vai apresentar as criações desenvolvidas pelos integrantes do coletivo

25/11/2025 16:04

Integrantes do coletivo Arautos da Poesia
Integrantes do coletivo Arautos da Poesia crédito: Imagem: Divulgação

O Teatro Municipal de Sabará recebe, neste domingo (30), a “Mostra de Resultados” do coletivo Ponto de Cultura Arautos da Poesia. O evento vai reunir apresentações construídas ao longo do ano pelas crianças, adolescentes e jovens que integram o grupo. O objetivo é concluir em grande estilo mais um ciclo de aprendizado, sensibilidade e expressão artística do coletivo. 

Com entrada gratuita e acessibilidade garantida, incluindo intérprete de Libras, a mostra apresenta ao público as criações desenvolvidas nas oficinas, que trabalharam experimentação, autoconhecimento e domínio de técnicas cênicas e literárias. 

No palco, serão exibidas cenas teatrais, performances autorais, declamações e intervenções poéticas que refletem a evolução artística, emocional e criativa dos participantes. O encontro também contará com participação especial do grupo Cantarolê e da Cia Conta Contos.

Com 16 anos de atuação, o Arautos da Poesia é um coletivo sabarense voltado para a formação leitora, especialmente pela leitura em estado de poesia. Ao longo de sua trajetória, já acolheu diversos jovens e levou intervenções poéticas para diferentes espaços da cidade.

Para a coordenadora do projeto, Aguida Alves, a mostra representa um momento de celebração e reconhecimento. “É a oportunidade de revelar talentos, fortalecer a autoestima e mostrar ao público que a arte é um instrumento essencial de formação e cidadania”, afirma.

Serviço

Data: Domingo (30)

Horário: 9h

Local: Teatro Municipal de Sabará - Rua Dom Pedro II, s/n - Centro, Sabará - MG.

Entrada: Gratuita

poesia

