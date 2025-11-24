Assine
Festival da Jabuticaba em Sabará atraiu cerca de 200 mil pessoas

Estimativa de público foi divulgada pela prefeitura do município

24/11/2025 20:22

Festival da Jabuticaba 2025
Festival da Jabuticaba 2025 crédito: Imagem: Prefeitura de Sabará/Divulgação

A 39ª edição do Festival da Jabuticaba em Sabará foi um sucesso. O evento reuniu cerca de 200 mil pessoas entre os dias 20 e 23 de novembro, conforme dados divulgados pela prefeitura do município. 

A festa, que já é tradição da cidade, contou com mais de 40 estandes de produtos derivados da jabuticaba, como geleias, molhos, licores, sorvetes e quitutes, além de pratos variados preparados por chefs locais.

Um dos pontos altos da programação foi a Cozinha ao Vivo, sob curadoria de Danilo Simões, que trouxe chefs de várias cidades mineiras para ensinar receitas criativas com a fruta.

Além disso, o público também pôde aproveitar shows de dezenas de artistas sabarenses e convidados de estilos variados, como samba, pop, congado e rock. 

overflay