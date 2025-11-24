Festival da Jabuticaba em Sabará atraiu cerca de 200 mil pessoas

A 39ª edição do Festival da Jabuticaba em Sabará foi um sucesso. O evento reuniu cerca de 200 mil pessoas entre os dias 20 e 23 de novembro, conforme dados divulgados pela prefeitura do município.

A festa, que já é tradição da cidade, contou com mais de 40 estandes de produtos derivados da jabuticaba, como geleias, molhos, licores, sorvetes e quitutes, além de pratos variados preparados por chefs locais.

Um dos pontos altos da programação foi a Cozinha ao Vivo, sob curadoria de Danilo Simões, que trouxe chefs de várias cidades mineiras para ensinar receitas criativas com a fruta.

Além disso, o público também pôde aproveitar shows de dezenas de artistas sabarenses e convidados de estilos variados, como samba, pop, congado e rock.