Festival da Jabuticaba terá 'Treinão Descubra Sabará' neste domingo

Para além do sabor e da gastronomia, o Festival da Jabuticaba é também esporte e lazer. Neste ano, o evento contará com uma edição especial do Treinão Descubra Sabará, promovido pela Secretaria de Esportes.

No domingo (23), os moradores e visitantes poderão se exercitar com a atividade, que inclui trail run, mountain bike e trekking.

A largada está prevista para acontecer ao lado da Igreja do Rosário e o percurso passará por lugares como a Chácara do Lessa e a Igreja da Soledade.

As inscrições devem ser feitas pelo site dwsportsonline.com.br, com taxa de R$ 15.

Modalidades e horários: