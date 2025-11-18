Festival da Jabuticaba terá 'Treinão Descubra Sabará' neste domingo
Interessados devem se inscrever previamente e pagar uma taxa de R$ 15
Para além do sabor e da gastronomia, o Festival da Jabuticaba é também esporte e lazer. Neste ano, o evento contará com uma edição especial do Treinão Descubra Sabará, promovido pela Secretaria de Esportes.
No domingo (23), os moradores e visitantes poderão se exercitar com a atividade, que inclui trail run, mountain bike e trekking.
A largada está prevista para acontecer ao lado da Igreja do Rosário e o percurso passará por lugares como a Chácara do Lessa e a Igreja da Soledade.
As inscrições devem ser feitas pelo site dwsportsonline.com.br, com taxa de R$ 15.
Modalidades e horários:
-
Trail Run: percursos reduzidos e longos – largada às 7h, ao lado da Igreja do Rosário
-
Mountain Bike: percursos longo e família – largada às 7h30, ao lado da Igreja do Rosário
-
Trekking: percursos reduzidos e longos – largada às 7h45, ao lado da Igreja do Rosário