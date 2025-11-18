Assine
overlay
Início Sabará
GASTRONOMIA

Festival da Jabuticaba terá 'Treinão Descubra Sabará' neste domingo

Interessados devem se inscrever previamente e pagar uma taxa de R$ 15

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
18/11/2025 18:00

compartilhe

SIGA
x
Festival da Jabuticaba ocorrerá entre os dias 20 e 23 de novembro
Festival da Jabuticaba ocorrerá entre os dias 20 e 23 de novembro crédito: Imagem: Prefeitura de Sabará/Divulgação

Para além do sabor e da gastronomia, o Festival da Jabuticaba é também esporte e lazer. Neste ano, o evento contará com uma edição especial do Treinão Descubra Sabará, promovido pela Secretaria de Esportes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No domingo (23), os moradores e visitantes poderão se exercitar com a atividade, que inclui trail run, mountain bike e trekking.

A largada está prevista para acontecer ao lado da Igreja do Rosário e o percurso passará por lugares como a Chácara do Lessa e a Igreja da Soledade.

As inscrições devem ser feitas pelo site dwsportsonline.com.br, com taxa de R$ 15.

Modalidades e horários:

  • Trail Run: percursos reduzidos e longos – largada às 7h, ao lado da Igreja do Rosário

  • Mountain Bike: percursos longo e família – largada às 7h30, ao lado da Igreja do Rosário

  • Trekking: percursos reduzidos e longos – largada às 7h45, ao lado da Igreja do Rosário

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay