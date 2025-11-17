Prefeitura de Sabará promove mutirão com 100 vagas de emprego; confira
Interessados devem levar currículo, documento com foto e carteira de trabalho
A Prefeitura de Sabará, em parceria com o Supermercado Epa, promove nesta quarta-feira (19) um mutirão com 100 vagas de emprego para pessoas com ou sem experiência. A ação será realizada na Quadra do Bataklan, localizada na rua Timóteo, no bairro General Carneiro, das 8h às 17h.
Serão distribuídas 300 senhas por ordem de chegada. Para participar, é necessário apresentar currículo, documento de identificação com foto e carteira de trabalho, na versão impressa ou digital.
Durante o mutirão, funcionários do Epa estarão no local conduzindo entrevistas imediatas. Candidatos que atenderem aos requisitos exigidos poderão realizar o exame ocupacional e, inclusive, ser contratados no mesmo dia.
As oportunidades são:
– Operador de Caixa
– Repositor
– Açougueiro
– Auxiliar de Perecíveis
– Fiscal
– Administrativos
– Auxiliar de Serviços Gerais
– Auxiliar de Caixa Central
– Operador de Câmara Fria
– Padeiro
– Conferente de Mercadorias
– Confeiteiro
Benefícios:
- Assistência médica
- Plano Odontológico
- Vale Transporte
- Cartão Alimentação
- Seguro de Vida
- Convênio com academias e faculdades