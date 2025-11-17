Assine
OPORTUNIDADE

Prefeitura de Sabará promove mutirão com 100 vagas de emprego; confira

Interessados devem levar currículo, documento com foto e carteira de trabalho

Redação
Redação
Repórter
17/11/2025 20:44

Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

A Prefeitura de Sabará, em parceria com o Supermercado Epa, promove nesta quarta-feira (19) um mutirão com 100 vagas de emprego para pessoas com ou sem experiência. A ação será realizada na Quadra do Bataklan, localizada na rua Timóteo, no bairro General Carneiro, das 8h às 17h.

Serão distribuídas 300 senhas por ordem de chegada. Para participar, é necessário apresentar currículo, documento de identificação com foto e carteira de trabalho, na versão impressa ou digital.

Durante o mutirão, funcionários do Epa estarão no local conduzindo entrevistas imediatas. Candidatos que atenderem aos requisitos exigidos poderão realizar o exame ocupacional e, inclusive, ser contratados no mesmo dia.

As oportunidades são:

– Operador de Caixa
– Repositor
– Açougueiro
– Auxiliar de Perecíveis
– Fiscal
– Administrativos
– Auxiliar de Serviços Gerais
– Auxiliar de Caixa Central
– Operador de Câmara Fria
– Padeiro
– Conferente de Mercadorias
– Confeiteiro

Benefícios:

  • Assistência médica
  • Plano Odontológico
  • Vale Transporte
  • Cartão Alimentação
  • Seguro de Vida
  • Convênio com academias e faculdades

