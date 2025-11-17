Prefeitura de Sabará promove mutirão com 100 vagas de emprego; confira

A Prefeitura de Sabará, em parceria com o Supermercado Epa, promove nesta quarta-feira (19) um mutirão com 100 vagas de emprego para pessoas com ou sem experiência. A ação será realizada na Quadra do Bataklan, localizada na rua Timóteo, no bairro General Carneiro, das 8h às 17h.

Serão distribuídas 300 senhas por ordem de chegada. Para participar, é necessário apresentar currículo, documento de identificação com foto e carteira de trabalho, na versão impressa ou digital.

Durante o mutirão, funcionários do Epa estarão no local conduzindo entrevistas imediatas. Candidatos que atenderem aos requisitos exigidos poderão realizar o exame ocupacional e, inclusive, ser contratados no mesmo dia.

As oportunidades são:

– Operador de Caixa

– Repositor

– Açougueiro

– Auxiliar de Perecíveis

– Fiscal

– Administrativos

– Auxiliar de Serviços Gerais

– Auxiliar de Caixa Central

– Operador de Câmara Fria

– Padeiro

– Conferente de Mercadorias

– Confeiteiro

Benefícios: