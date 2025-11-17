AngloGold Ashanti abre inscrições para programa de estágio em Sabará

A AngloGold Ashanti abriu inscrições para o programa de estágio “Geração de Ouro”, que oferece vagas para estudantes do ensino superior e técnico nas unidades da empresa em Sabará. A iniciativa busca atrair jovens para diferentes áreas da companhia, que atua no setor mineral.

O estágio tem carga horária de seis horas diárias e pode ser presencial ou híbrido, conforme a área escolhida. Para participar, o candidato deve ter pelo menos 18 anos, estar cursando graduação ou curso técnico com previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2029 e ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, um ano, das 7h às 13h. As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de novembro, pelo site estagioaga.com.br.

Os estudantes selecionados terão direito a bolsa-auxílio e benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-transporte, transporte fretado em algumas unidades, seguro de vida, Wellhub, refeitório (nas unidades operacionais) ou vale-refeição, além de trilhas de desenvolvimento oferecidas pela empresa.

De acordo com Luciana Felix, diretora de Cultura, Talento e Desenvolvimento da AngloGold Ashanti, o objetivo é oferecer uma experiência prática nas operações da mineradora. “Com foco no desenvolvimento técnico e comportamental, o programa oferece uma experiência prática em um ambiente dinâmico e inovador”, disse.

Ela também afirma que as vagas recebem candidatos de perfis diversos. “Todas as vagas são abertas a pessoas de diferentes raças, idades, identidades de gênero, orientações sexuais, pessoas com deficiência e reabilitados do INSS”, afirmou.