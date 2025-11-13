Assine
Espetáculo 'Nirvana de Ninguém' leva música e poesia ao teatro de Sabará

Espetáculo é inspirado no no poema homônimo de Djami Sezostre

13/11/2025 15:00

Artistas Gilberto Mauro, Djami Sezostre, Rita Silva e Saulo Fergo
Artistas Gilberto Mauro, Djami Sezostre, Rita Silva e Saulo Fergo

O palco do Teatro Municipal de Sabará recebe neste sábado (15), às 18h, o espetáculo “Nirvana de Ninguém”, uma experiência que une música, poesia e performance em um mesmo cenário. O evento é gratuito. 

Inspirado no poema homônimo de Djami Sezostre, o espetáculo parte da ideia de uma “inspiração em liberdade livre”, em referência ao verso “sussurrou o anjo de Rimbaud durante uma viagem ao paraíso dos sentidos”. A proposta é oferecer ao público uma vivência artística sensorial, em que palavra, som e expressão se fundem.

O projeto é assinado por quatro artistas da mesma geração, que compartilham suas criações em novos arranjos e interpretações: Djami Sezostre (performer e poeta), Gilberto Mauro (compositor e pianista), Saulo Fergo (compositor e guitarrista) e Rita Silva (cantora e compositora).

Serviço

  • Data: 15 de novembro
  • Horário: 18h
  • Entrada: gratuita
  • Local: Teatro Municipal de Sabará | R. Dom Pedro II, s/n - Centro

