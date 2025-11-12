Rodolfo está entre os prefeitos mais bem avaliados de MG, diz pesquisa

A gestão do prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, alcançou 88% de aprovação, segundo pesquisa do Instituto MDA. O levantamento coloca o chefe do Executivo entre os prefeitos mais bem avaliados de Minas Gerais.

Realizada entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro de 2025, a pesquisa ouviu 601 moradores com 16 anos ou mais, em 19 setores residenciais da cidade. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, com cotas de gênero e idade.

O levantamento mostrou melhora na percepção dos moradores ao longo dos últimos dez meses: 62,6% afirmaram que a gestão está melhor do que esperavam, enquanto 27,8% disseram que está igual e 7% consideram que piorou.

Para o prefeito Rodolfo, o resultado reforça a confiança da população nas ações que vêm sendo desenvolvidas. “Esses números mostram que estamos no caminho certo, com uma equipe comprometida e ouvindo as pessoas. Ainda temos desafios, mas é gratificante ver que o trabalho está sendo reconhecido”, afirmou.

O que diz a população?

Nas ruas, moradores relatam perceber mudanças na rotina da cidade. “A gente nota mais obras e serviços funcionando. Parece que as coisas estão andando”, comentou Maria das Dores Ferreira, moradora do bairro Santo Antônio.

Já o estudante Lucas Andrade, de 22 anos, destacou as melhorias em espaços públicos. “Tem praça nova, espaço pras crianças, rua asfaltada, e isso acaba impactando a vida de quem mora aqui”, disse.

Do total dos entrevistados, 23,8% avaliaram a administração como ótima, 42,1% como boa e 22,1% como regular. Apenas 2,5% classificaram como ruim e 4,7% como péssima. Já a aprovação pessoal de Rodolfo chegou a 77,7%, contra 11,3% de desaprovação e 11% que não opinaram.