Projeto de recreação aquática incentiva inclusão de crianças com autismo

Um novo projeto de recreação aquática voltado para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem movimentado o Campo do Siderúrgica, em Sabará. As aulas, realizadas quinzenalmente às sextas-feiras à tarde, foram pensadas para promover inclusão, bem-estar e desenvolvimento motor por meio de atividades físicas aquáticas adaptadas.

Cada encontro é conduzido por profissionais capacitados e inclui momentos de socialização, recreação e integração, respeitando o ritmo e as necessidades individuais de cada criança. As vagas já foram preenchidas, mas, segundo a prefeitura de Sabará, novas turmas devem ser disponibilizadas em breve para atender um número maior de crianças.

O prefeito Sargento Rodolfo destacou a importância da iniciativa. "Nosso compromisso é cuidar de todos os sabarenses, sem deixar ninguém para trás. Esse projeto é uma forma de promover inclusão e qualidade de vida, oferecendo às nossas crianças com autismo um espaço de acolhimento, lazer e desenvolvimento".

A proposta busca mostrar como o esporte e o lazer podem ser ferramentas de inclusão e acolhimento. "A atividade promove o desenvolvimento motor e o bem-estar, além de fortalecer os vínculos sociais e emocionais dos participantes", afirmou o secretário de Saúde, Wagner Fulgêncio.

Já o secretário de Esportes, Ramon Viterbo, reforçou o papel transformador do esporte. "O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e desenvolvimento. Projetos como esse mostram que ele vai muito além da prática física, é um instrumento de acolhimento, aprendizado e superação".