Projeto de recreação aquática incentiva inclusão de crianças com autismo
Prefeitura pretende abrir novas turmas para atender um número maior de crianças
Um novo projeto de recreação aquática voltado para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem movimentado o Campo do Siderúrgica, em Sabará. As aulas, realizadas quinzenalmente às sextas-feiras à tarde, foram pensadas para promover inclusão, bem-estar e desenvolvimento motor por meio de atividades físicas aquáticas adaptadas.
Cada encontro é conduzido por profissionais capacitados e inclui momentos de socialização, recreação e integração, respeitando o ritmo e as necessidades individuais de cada criança. As vagas já foram preenchidas, mas, segundo a prefeitura de Sabará, novas turmas devem ser disponibilizadas em breve para atender um número maior de crianças.
O prefeito Sargento Rodolfo destacou a importância da iniciativa. "Nosso compromisso é cuidar de todos os sabarenses, sem deixar ninguém para trás. Esse projeto é uma forma de promover inclusão e qualidade de vida, oferecendo às nossas crianças com autismo um espaço de acolhimento, lazer e desenvolvimento".
A proposta busca mostrar como o esporte e o lazer podem ser ferramentas de inclusão e acolhimento. "A atividade promove o desenvolvimento motor e o bem-estar, além de fortalecer os vínculos sociais e emocionais dos participantes", afirmou o secretário de Saúde, Wagner Fulgêncio.
Já o secretário de Esportes, Ramon Viterbo, reforçou o papel transformador do esporte. "O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e desenvolvimento. Projetos como esse mostram que ele vai muito além da prática física, é um instrumento de acolhimento, aprendizado e superação".