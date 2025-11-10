Assine
overlay
Início Sabará
INCLUSÃO

Sabará vai ganhar sala multissensorial para crianças com deficiências

Espaço será equipado para estimular as habilidades cognitivas, sensoriais e motoras das crianças

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
10/11/2025 18:00 - atualizado em 10/11/2025 22:13

compartilhe

SIGA
x
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

Sabará vai receber uma sala multissensorial voltada para o desenvolvimento de crianças com deficiências, doenças raras e Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço será instalado na APAE do município, no bairro Caieiro, e tem como objetivo ampliar o acesso a atividades que estimulem as habilidades cognitivas, sensoriais e motoras dos atendidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A novidade foi divulgada nas redes sociais do prefeito Sargento Rodolfo. Segundo ele, a iniciativa é fruto de uma parceria com o Secretário de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, que tem uma filhinha com Síndrome de Cornélia de Lange, uma doença rara. 

A sala será equipada com materiais e tecnologias que favorecem o aprendizado e o bem-estar das crianças, oferecendo um espaço acolhedor e adaptado às diferentes necessidades. O espaço ainda não tem previsão de inauguração. 

Tópicos relacionados:

autismo criancas inclusao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay