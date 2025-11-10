Sabará vai ganhar sala multissensorial para crianças com deficiências

Sabará vai receber uma sala multissensorial voltada para o desenvolvimento de crianças com deficiências, doenças raras e Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço será instalado na APAE do município, no bairro Caieiro, e tem como objetivo ampliar o acesso a atividades que estimulem as habilidades cognitivas, sensoriais e motoras dos atendidos.

A novidade foi divulgada nas redes sociais do prefeito Sargento Rodolfo. Segundo ele, a iniciativa é fruto de uma parceria com o Secretário de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, que tem uma filhinha com Síndrome de Cornélia de Lange, uma doença rara.

A sala será equipada com materiais e tecnologias que favorecem o aprendizado e o bem-estar das crianças, oferecendo um espaço acolhedor e adaptado às diferentes necessidades. O espaço ainda não tem previsão de inauguração.