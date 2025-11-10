Sociedade Musical Santa Cecília celebra 244 anos com concerto gratuito

A tradição e a emoção vão se encontrar neste sábado (15), em Sabará. A Sociedade Musical Santa Cecília, uma das mais antigas e respeitadas instituições culturais de Minas Gerais, celebra seus 244 anos de história com o evento “Conectando Gerações III”, às 20h, no Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio, no bairro Roça Grande. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis pelo Sympla.

Fundada em 22 de novembro de 1781, segundo a tradição oral, a Santa Cecília é símbolo de resistência e amor à arte. Mais do que uma banda, a entidade representa o elo entre passado e presente, mantendo viva a tradição das bandas de música, parte essencial do patrimônio imaterial e da identidade sabarense.

A programação do concerto reunirá os quatro grupos que compõem o corpo artístico da instituição: Banda de Música, Orquestra de Câmara, Coral Adulto e Coro Infantojuvenil. As apresentações prometem emocionar o público com um repertório variado e homenagens especiais, reafirmando o compromisso da Santa Cecília com a valorização da cultura local.

Para a maestra Ana Carolina Umbelino, a data é motivo de orgulho. “A Santa Cecília é mais do que uma escola de música; é um legado que atravessa gerações. Cada ensaio e cada apresentação são uma forma de manter viva a alma musical de Sabará.”

Sociedade Musical Santa Cecília

Ao longo de mais de dois séculos, a Sociedade Musical Santa Cecília marcou presença em momentos históricos da cidade, como a visita do imperador Dom Pedro II, a inauguração do colégio Paula Rocha e a do Museu do Ouro, na década de 1940. Também é presença constante em eventos tradicionais, como a Semana Santa, o Corpus Christi, o Festival de Inverno e o Festival da Jabuticaba.

Atualmente, a instituição mantém uma Escola de Música gratuita, atendendo cerca de 250 alunos da comunidade sabarense e formando novos talentos que levam o nome de Sabará para todo o estado.

Conectando Gerações III

Sábado (15), às 20h

Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio – Roça Grande, Sabará

Entrada gratuita (retirada pelo Sympla)