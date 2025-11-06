Espetáculo gratuito transforma memórias de família em dança e reflexão

O Teatro Municipal de Sabará recebe, no dia 14 de novembro, um espetáculo que transforma lembranças pessoais em arte. A artista e pesquisadora Priscila Patta apresenta o solo “Morra, mas não corra”, uma performance que mistura dança, memória e imaginação para revisitar a relação entre pai e filha sob um olhar poético e questionador. A entrada é gratuita.

“Sinto como se fosse uma continuidade do processo. Estou sempre em busca através da dança. Reinventei as perguntas e respostas para chegar a essa nova versão do espetáculo”, explica Priscila.

Inspirada nos estudos da psicologia cognitiva de Virgínia Kastrup, a artista conta que a peça se estrutura mais sobre perguntas do que sobre respostas prontas, mergulhando nas relações entre memória, imaginação e afetos. “Reinventei e reconstruí o mundo ao meu redor, e isso influenciou o processo de remontagem e reconstrução das cenas. De alguma forma, o Morra, mas não corra também está ligado à memória e à imaginação”, completa.

O solo é uma dança ao pai, uma homenagem afetiva e, ao mesmo tempo, crítica à figura paterna, presença marcante em sua formação e ponto de partida para questionar as convenções sociais e comportamentais que moldam as relações humanas.

“É uma peça sobre a relação entre pai e filha, mas também sobre como somos atravessados por regras e padrões que muitas vezes seguimos sem pensar. A arte permite revisitar isso de um jeito sensível e potente”, afirma.

A escolha da cidade histórica

A escolha da cidade histórica como palco para essa nova temporada reforça o diálogo entre o corpo contemporâneo e o patrimônio cultural. Entre casarões e igrejas coloniais, a performance provoca o público a refletir sobre tradição, resistência e pertencimento.

Além das apresentações, o projeto oferece a oficina gratuita “Corpo-Onda”, ministrada pela própria artista no mesmo dia de cada espetáculo. A atividade nasce de sua pesquisa autoral sobre processos criativos na dança. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram da Rede Sola de Dança.

“A oficina é um espaço de troca, onde o corpo é atravessado por ondas de experiências, memórias e descobertas”, define Priscila.

O projeto integra a Circulação PNAB MG – Edital Secult/MG 10-2024 e é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.

Serviço

Espetáculo “Morra, mas não corra” – circulação gratuita em Minas Gerais

Sabará

14 de novembro

Teatro Municipal

Entrada gratuita