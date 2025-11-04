Deputada pede apuração de denúncia de misoginia contra vereador de Sabará

A deputada Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), solicitou que a Câmara Municipal de Sabará investigue uma denúncia de violência política e misoginia supostamente praticada pelo vereador Alan do Vila. O pedido foi apresentado durante uma sessão ordinária nessa segunda-feira (3). O político nega qualquer acusação (veja nota abaixo).

Segundo a parlamentar, a denúncia foi encaminhada por moradores de Sabará, que apresentaram um áudio atribuído ao vereador. No conteúdo, o parlamentar teria feito comentários que desqualificam mulheres do município por divergirem do posicionamento político dele durante um debate de interesse público.

“O teor das mensagens enviadas por um vereador em exercício de seu mandato configura grave manifestação de violência contra a dignidade das mulheres e seu direito à participação democrática”, afirmou Ana Paula no pedido.

A denúncia aponta que o vereador reduziu a existência e o papel da mulher à sexualidade e à capacidade reprodutiva, utilizando falas sexistas em tom de deboche e menosprezo para desviar o foco do debate e desqualificar a participação feminina.

Além disso, o parlamentar teria sugerido que o interesse de uma interlocutora deveria ser “caçar macho” em vez de participar de discussões políticas, o que foi descrito pela deputada como “uma tentativa de silenciamento e humilhação, além de representar um ataque à dignidade das mulheres de Sabará”.

Vereador nega ofensas

Procurado pela reportagem, o vereador Alan do Vila negou ter ofendido qualquer mulher e afirmou estar à disposição para esclarecimentos.

“Em momento algum ofendi qualquer mulher. Qualquer denúncia de possível crime deve ser apurada com todo o rigor da lei e fundamentada através de provas concretas. Estou à disposição para dirimir qualquer dúvida e contribuir para que seja solucionado esse desencontro de informações”, declarou o vereador.

A reportagem solicitou um posicionamento da Câmara Municipal de Sabará e aguarda retorno.