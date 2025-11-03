Assine
GERAIS

Defesa Civil alerta para chuvas em Sabará

Órgão divulga orientações para o período de chuvas

Redação
Redação
Repórter
03/11/2025 14:09

No último sábado, o volume de chuvas foi quatro vezes maior que o esperado
No último sábado, o volume de chuvas foi quatro vezes maior que o esperado crédito: Imagem: Defesa Civil/Reprodução

A defesa Civil emitiu um alerta para que a população redobre a atenção no período de chuvas. Segundo o órgão, no último sábado (1º), as precipitações atingiram 86 milímetros em apenas duas horas, um volume de chuva quatro vezes acima do esperado. 

Como a previsão do tempo indica mais chuva para os próximo dias, a Defesa Civil orienta que os moradores de Sabará fiquem atentos às orientações:

  • Não atravesse enxurradas;
  • Observe se há trincas nas paredes ou portas e janelas com dificuldade para fechar;
  • Qualquer sinal de risco, saia do local e acione ajuda imediatamente.

Em caso de problemas, é possível solicitar ajuda pelos telefones:

  • Defesa Civil: 3672-7722
  • Bombeiros: 193
  • Polícia Militar: 190

