Defesa Civil alerta para chuvas em Sabará

A defesa Civil emitiu um alerta para que a população redobre a atenção no período de chuvas. Segundo o órgão, no último sábado (1º), as precipitações atingiram 86 milímetros em apenas duas horas, um volume de chuva quatro vezes acima do esperado.

Como a previsão do tempo indica mais chuva para os próximo dias, a Defesa Civil orienta que os moradores de Sabará fiquem atentos às orientações:

Não atravesse enxurradas;

Observe se há trincas nas paredes ou portas e janelas com dificuldade para fechar;

Qualquer sinal de risco, saia do local e acione ajuda imediatamente.

Em caso de problemas, é possível solicitar ajuda pelos telefones: