Defesa Civil alerta para chuvas em Sabará
Órgão divulga orientações para o período de chuvas
compartilheSIGA
A defesa Civil emitiu um alerta para que a população redobre a atenção no período de chuvas. Segundo o órgão, no último sábado (1º), as precipitações atingiram 86 milímetros em apenas duas horas, um volume de chuva quatro vezes acima do esperado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Como a previsão do tempo indica mais chuva para os próximo dias, a Defesa Civil orienta que os moradores de Sabará fiquem atentos às orientações:
- Não atravesse enxurradas;
- Observe se há trincas nas paredes ou portas e janelas com dificuldade para fechar;
- Qualquer sinal de risco, saia do local e acione ajuda imediatamente.
Em caso de problemas, é possível solicitar ajuda pelos telefones:
- Defesa Civil: 3672-7722
- Bombeiros: 193
- Polícia Militar: 190