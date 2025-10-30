Supermercados de Sabará podem funcionar normalmente no feriado de finados

Neste domingo (2), feriado de Finados, os supermercados de Sabará poderão funcionar normalmente, conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor. A autorização também vale para Belo Horizonte e outros municípios da Região Metropolitana, segundo a Associação Mineira de Supermercados (AMIS).

A convenção foi firmada entre o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Produtos de Supermercados e Hipermercados de Minas Gerais (SINDSUPER-MG) e o Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região (SECBHRM), garantindo o funcionamento regular dos estabelecimentos durante o feriado.

Além de Sabará, os supermercados também podem abrir em cidades como Caeté, Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, São José da Lapa, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.

Apesar da autorização, a AMIS destaca que a abertura não é obrigatória. Cada empresa pode decidir se mantém o funcionamento ou se reduz o horário de atendimento, levando em conta a demanda e o movimento local, algo comum em domingos e feriados.