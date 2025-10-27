Assine
SAÚDE

Sabará reforça rede de atendimento com 4 novas ambulâncias, diz prefeito

Veículos vão ampliar o atendimento de urgência e emergência em diferentes regiões da cidade

Redação
27/10/2025 17:01

Novidade foi divulgada pelo prefeito Sargento Rodolfo crédito: Imagem: Instagram/Reprodução

A saúde em Sabará ganhou um importante reforço. O município acaba de receber quatro novas ambulâncias, que vão ampliar o atendimento de urgência e emergência em diferentes regiões da cidade. A novidade, anunciada pelo prefeito Sargento Rodolfo, representa mais agilidade, cuidado e segurança para a população.

Segundo Rodolfo, os novos veículos vão auxiliar no transporte de pacientes e no suporte às unidades de saúde, garantindo deslocamentos mais rápidos e eficientes em casos que exigem atendimento imediato.

Para o prefeito, o investimento reforça o compromisso da gestão em oferecer uma saúde pública mais humana, acessível e de qualidade. “Cuidar das pessoas é prioridade. Com essas novas ambulâncias, conseguimos ampliar nossa capacidade de resposta e oferecer um serviço ainda melhor para quem mais precisa". 


