Papa Leão XIV recebe obra de artesãs de Sabará

O Papa Leão XIV recebeu um terço mariano de cinco mistérios, feito à mão por artesãs de Sabará. A entrega ocorreu na última quarta-feira (22), durante a tradicional audiência pública realizada no Vaticano, na Itália, que contou com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Produzido pelas artesãs Neusa Chagas Rodrigues, Luciana Ferreira, Dirléia Conceição Neves, Simone Viana Lopes e Hercília Herculano, o terço mariano é confeccionado com a técnica das palmas barrocas: tradição sabarense que remonta ao período colonial e que permanece viva há séculos.

A confecção envolve o corte, aquecimento e modelagem de chapas de cobre, depois banhadas a ouro, que se transformam em flores unidas na forma do terço. Cada peça leva cerca de 15 dias para ser concluída.

“Uma das marcas mais interessantes das obras em palma barroca é que uma nunca fica igual a outra. Cada artesã tem sua forma própria de confeccionar flores e adornos. Para nós, é uma emoção enorme ver o trabalho das artesãs de Sabará ser levado ao restante do mundo”, contou Neusa Chagas.

Hercília Herculano, a mais jovem do grupo, reforçou o desejo de manter viva a tradição. “A maioria das artesãs trabalha com isso há mais de 30 anos. Eu sou a mais nova, decidi aprender há cerca de oito e, desde então, trabalhamos juntas. Quero passar esse ofício tão especial para as novas gerações”, disse.