Sabará promove feira de adoção e oferece serviços como vacinação e exames

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Zoonoses, promove neste sábado (25), das 8h às 13h, a ação “Adote & Cuide – Saúde e Amor pelos Animais”, que será realizada simultaneamente em dois locais: Praça Melo Viana (Centro) e Praça do Povo (Nossa Senhora de Fátima). A iniciativa oferece serviços voltados à saúde animal, atividades de conscientização e incentivo à adoção responsável, aproximando a população das políticas públicas de bem-estar animal.

Durante o evento, a população contará com a presença de médicos veterinários da Faculdade Universo, que estarão disponíveis para tirar dúvidas e orientar sobre cuidados com cães e gatos. Também serão oferecidos:

Vacinação contra a raiva;

Orientações da equipe de Zoonoses;

Exames de leishmaniose;

Feira de adoção de cães e gatos;

Ações educativas sobre guarda responsável;

Brindes;

Pré-cadastro para castração.

O prefeito Sargento Rodolfo destacou a importância da ação como parte do compromisso do governo com o bem-estar animal. "Cuidar dos animais é também cuidar da nossa cidade e da saúde pública. Queremos que as pessoas participem, adotem com responsabilidade e entendam que cada vida tem valor. Nosso governo está trabalhando para oferecer políticas sérias, humanas e permanentes para proteger nossos bichinhos", disse.

O secretário de Saúde, Wagner Elias, também reforçou a relevância da iniciativa para a prevenção de doenças e conscientização. "Essa ação une saúde, amor e responsabilidade. Com vacinação, exames e orientações, prevenimos doenças como a raiva e a leishmaniose, protegendo animais e pessoas. Nossa meta é informar, acolher e incentivar que a população seja parceira na construção de uma cidade mais segura e consciente".