Assine
overlay
Início Sabará
ANIMAIS

Sabará promove feira de adoção e oferece serviços como vacinação e exames

Durante o evento, também serão oferecidos diversos tipos de serviços para os bichinhos

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
22/10/2025 16:07

compartilhe

SIGA
x
Feira acontece simultaneamente em dois pontos da cidade
Feira acontece simultaneamente em dois pontos da cidade crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Zoonoses, promove neste sábado (25), das 8h às 13h, a ação “Adote & Cuide – Saúde e Amor pelos Animais”, que será realizada simultaneamente em dois locais: Praça Melo Viana (Centro) e Praça do Povo (Nossa Senhora de Fátima). A iniciativa oferece serviços voltados à saúde animal, atividades de conscientização e incentivo à adoção responsável, aproximando a população das políticas públicas de bem-estar animal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Durante o evento, a população contará com a presença de médicos veterinários da Faculdade Universo, que estarão disponíveis para tirar dúvidas e orientar sobre cuidados com cães e gatos. Também serão oferecidos:

  • Vacinação contra a raiva;
  • Orientações da equipe de Zoonoses;
  • Exames de leishmaniose;
  • Feira de adoção de cães e gatos;
  • Ações educativas sobre guarda responsável;
  • Brindes;
  • Pré-cadastro para castração.

O prefeito Sargento Rodolfo destacou a importância da ação como parte do compromisso do governo com o bem-estar animal. "Cuidar dos animais é também cuidar da nossa cidade e da saúde pública. Queremos que as pessoas participem, adotem com responsabilidade e entendam que cada vida tem valor. Nosso governo está trabalhando para oferecer políticas sérias, humanas e permanentes para proteger nossos bichinhos", disse.

O secretário de Saúde, Wagner Elias, também reforçou a relevância da iniciativa para a prevenção de doenças e conscientização. "Essa ação une saúde, amor e responsabilidade. Com vacinação, exames e orientações, prevenimos doenças como a raiva e a leishmaniose, protegendo animais e pessoas. Nossa meta é informar, acolher e incentivar que a população seja parceira na construção de uma cidade mais segura e consciente".

Tópicos relacionados:

vacina vacinacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay