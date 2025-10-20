Assine
Prefeitura convida população para lançamento do Plano de Turismo de Sabará

Evento também apresenta programa de consultorias para negócios do setor

Redação
Redação
Repórter
20/10/2025 10:00

Imagem Ilustrativa
Prefeitura busca participação ativa da população crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

A Prefeitura de Sabará abriu as inscrições para quem quer participar do lançamento do Plano Municipal de Turismo, que ocorre nesta segunda-feira (20), às 14h, no Teatro Municipal. O documento vai orientar as políticas públicas do setor nos próximos anos. 

O plano tem como objetivo principal traçar estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade por meio do turismo, gerando emprego, renda e oportunidades para a população. Segundo o Executivo, a proposta é que essa construção seja coletiva, com a participação ativa dos sabarenses, garantindo que o crescimento do turismo aconteça de forma sustentável e integrada à comunidade.

Durante o evento, também será lançado o programa de consultorias voltado para bares, restaurantes, hospedagens e outros empreendimentos da cadeia produtiva do turismo, oferecendo suporte técnico e capacitação para fortalecer o setor local.

A participação é aberta ao público, e as inscrições podem ser feitas clicando aqui.

