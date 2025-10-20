Assine
abará se prepara para o 39º Festival da Jabuticaba, em novembro

Festival celebra a cultura e a tradição local, reunindo produtores, artesãos e doceiros

Redação
Redação
Repórter
20/10/2025 14:00

Festival de Jabuticaba de Sabará ocorre na próxima semana
Festival de Jabuticaba de Sabará ocorre na próxima semana crédito: Imagem: Prefeitura de Sabará/Divulgação

Anota na agenda: o 39º Festival da Jabuticaba de Sabará já tem data marcada! Entre os dias 20 e 23 de novembro, a cidade histórica volta a se transformar em um verdadeiro paraíso para os amantes da fruta mais mineira que existe.

Um dos eventos mais tradicionais e queridos do estado, o festival celebra a cultura e a tradição local, reunindo produtores, artesãos e doceiros que dão um show de criatividade. São dezenas de barracas com geleias, licores, compotas, doces, bolos e outras delícias preparadas a partir da jabuticaba, fruta que é símbolo de Sabará e orgulho dos sabarenses.

Além da gastronomia, o evento também conta com programação cultural, apresentações artísticas e produtos típicos da região, atraindo visitantes de várias partes de Minas e do Brasil. A programação completa ainda será divulgada. 

Tópicos relacionados:

novembro

