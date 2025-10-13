Sabará conquista R$60 milhões do Ministério das Cidades, anuncia prefeito

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, usou as redes sociais para anunciar a conquista do maior recurso financeiro da história do município: R$ 60 milhões destinados pelo Ministério das Cidades para investimentos em obras de contenção de encostas.

O valor, obtido com o apoio do ministro Jader Filho, do empresário Vinícius Diniz, do deputado Hercílio Diniz e das equipes técnicas das Secretarias Municipais de Obras e Defesa Civil, será aplicado em um complexo de obras estruturantes voltadas à prevenção de deslizamentos e à promoção da segurança de milhares de famílias sabarenses.

De acordo com a administração municipal, esta é a maior iniciativa de infraestrutura e segurança urbana já realizada na cidade, e representa um avanço significativo na proteção das áreas de risco.

O prefeito Sargento Rodolfo destacou o impacto do investimento. "Hoje é um dia histórico para Sabará. Garantimos o maior recurso já conquistado pela cidade, que será aplicado em obras fundamentais para a segurança e a qualidade de vida da nossa população. É um trabalho sério, com resultados reais e que fazem diferença na vida das pessoas", escreveu ele.

Com o novo aporte, o município planeja iniciar os primeiros projetos executivos das intervenções em pontos críticos identificados pela Defesa Civil.