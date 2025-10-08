Sabará lança edital de patrocínios para o Festival da Jabuticaba

A Prefeitura de Sabará lançou, pela primeira vez, um edital de patrocínios exclusivo para o Festival da Jabuticaba, um dos principais eventos turísticos do município. A proposta busca captar recursos da iniciativa privada para reforçar a estrutura, ampliar a programação e garantir uma gestão mais sustentável e transparente do festival.

Segundo o edital, empresas de todos os portes podem participar, associando suas marcas ao evento, que movimenta a economia local e atrai milhares de visitantes a cada edição. A iniciativa também marca o início de um modelo de parceria público-privada no turismo sabarense.

O prefeito Sargento Rodolfo destacou que o edital representa uma tentativa de modernizar a administração dos eventos municipais. “Estamos construindo uma gestão que acredita na força da parceria e na capacidade de Sabará de se reinventar. O Festival da Jabuticaba é um símbolo da nossa identidade e merece ser fortalecido com a união de esforços entre o poder público e a iniciativa privada”, afirmou.

Para a secretária municipal de Turismo, Jussara Paim, o novo modelo de captação via edital deve servir de exemplo para futuras ações. “Sabará tem um potencial turístico imenso e festivais que atraem milhares de visitantes. É justo e necessário que receba mais apoio de empresas, garantindo que o Festival da Jabuticaba cresça e fomente o turismo local de forma sustentável”, disse.

Reconhecido por impulsionar o comércio e o turismo na cidade histórica, o Festival da Jabuticaba reúne produtores, artesãos e empreendedores locais. A expectativa é que os recursos obtidos com patrocínios contribuam para melhorias na infraestrutura, divulgação e atrações do evento.

O edital e o book de cotas e contrapartidas estão disponíveis no site da Prefeitura: