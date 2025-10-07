Assine
SAÚDE

Sabará emite alerta após registrar casos suspeitos de febre maculosa

A Secretaria de Saúde orienta os moradores a seguirem cuidados simples que podem evitar a contaminação

07/10/2025 14:00

A febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato-estrela
A febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato-estrela

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu um alerta à população sobre os cuidados necessários para prevenir a febre maculosa. Até o momento, o município registrou 15 casos suspeitos, sendo 10 já descartados e 5 ainda em investigação. Não há nenhum caso confirmado da doença.

Causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, a febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato-estrela, comum em locais com mata, lagoas, parques, pesqueiros e presença de animais como capivaras e cavalos.

O prefeito Sargento Rodolfo reforçou a necessidade de conscientização e colaboração de toda a população. "O cuidado começa com cada um de nós. Peço à população que leve a sério as orientações, evite áreas de risco sempre que possível e, diante de qualquer sintoma, procure atendimento médico sem demora. Prevenir é salvar vidas".

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Wagner Fulgêncio, a prevenção continua sendo a melhor forma de combate à doença: "É fundamental que a população esteja atenta às medidas de proteção, como usar roupas adequadas e repelentes em áreas de risco, além de verificar o corpo após contato com locais de vegetação alta ou animais. Mesmo sem casos confirmados, precisamos manter a vigilância constante e garantir o atendimento imediato em situações suspeitas".

Orientações de prevenção

A Secretaria de Saúde orienta os moradores a seguirem cuidados simples que podem evitar a contaminação:

  • Evitar áreas com infestação de carrapatos;

  • Usar calças compridas, camisas de manga longa e sapatos fechados em locais de risco;

  • Aplicar repelente na pele e nas roupas;

  • Fazer inspeção no corpo e nos animais de estimação após visitas a locais com vegetação alta;

  • Procurar atendimento médico imediato em caso de sintomas como febre súbita, dor de cabeça intensa, dores musculares ou manchas vermelhas na pele.

A Prefeitura reforça que, embora não haja casos confirmados em Sabará, a vigilância e a prevenção são essenciais para proteger a saúde da população e evitar a disseminação da doença.

 
 

