Indústria farmacêutica em Sabará abre novas vagas de emprego em Sabará

A indústria farmacêutica Hipolabor está com novas oportunidades de trabalho abertas para a unidade de produção localizada em Sabará (MG). As vagas são voltadas a profissionais com Ensino Fundamental e Médio completos, para atuação presencial nos setores de produção e almoxarifado.

Os interessados devem enviar currículo pelo WhatsApp (31) 3691-4948. A fábrica fica na BR-381, Km 12,3, bairro Borges.

As oportunidades são para as funções de Auxiliar de Produção – Embaladora, Auxiliar de Produção – Manipulador e Auxiliar de Almoxarifado. As duas primeiras exigem Ensino Fundamental completo, enquanto a última requer Ensino Médio.

Os profissionais contratados para Auxiliar de Produção – Embaladora trabalharão de segunda a sexta-feira, das 16h43 às 1h51, com necessidade de conhecimentos básicos de matemática e preparo para atuar em linha de produção. Já a vaga de Auxiliar de Produção – Manipulador segue escala 6x1, com horários das 16h47 às 1h55 e 0h35 às 7h30.

Para a posição de Auxiliar de Almoxarifado, o horário é das 16h30 às 1h38, de segunda a sexta-feira. A empresa busca candidatos com experiência em almoxarifado ou logística, sendo um diferencial possuir curso ou prática em operação de empilhadeira. Também são exigidos conhecimentos de informática e preparo para movimentação de cargas.

A Hipolabor oferece transporte fretado, assistência médica e odontológica, café da manhã, cesta básica, refeitório e seguro de vida. Segundo a empresa, os profissionais selecionados terão a chance de trabalhar em um ambiente moderno, com tecnologia de ponta, contribuindo para o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional.

Mais informações estão disponíveis em hipolabor.com.br/ trabalheconosco.