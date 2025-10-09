Espetáculo infantil propõe uma viagem musical pelo folclore mundial

Sabará recebe, neste sábado (11), o musical infantil “Mundos”, que promete encantar o público com uma verdadeira volta ao mundo por meio da música e do folclore. A apresentação acontece às 16h, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda (Cine-Teatro Bandeirante), no centro da cidade, com entrada gratuita e acessibilidade em Libras.

Idealizado pelo Grupo Maria Cutia, de Belo Horizonte, o musical convida o público, especialmente crianças de 2 a 6 anos, a uma imersão de 50 minutos em canções e brincadeiras inspiradas em sete países: Benin, Colômbia, França, Holanda, Indonésia, Japão e Tonga. A narrativa mistura teatro, música e poesia, transformando objetos simples como pratos e talheres em instrumentos de imaginação.

Sob a direção de Eugênio Tadeu, “Mundos” propõe uma experiência sensorial e lúdica, guiada por uma grande caixa circular que se transforma em mapa, palco e porta de entrada para novas culturas. O espetáculo marca uma nova fase do grupo mineiro, que desta vez incorpora canções estrangeiras ao repertório, mantendo o encanto e a leveza que caracterizam suas produções.

Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo, que integra a temporada 2025 do Diversão em Cena, programa de democratização cultural promovido pela Fundação ArcelorMittal e pela Belgo Arames.

Serviço

O quê:Mundos

Quando:11 de outubro, sábado, às 16h

Onde:Centro Cultural José da Costa Sepúlveda - Cine-Teatro Bandeirante (R. Luís Cassiano, 60 - Centro,Sabará- MG)

Apresentação gratuita e acessível em libras

Duração:50 minutos

Classificação:livre, recomendada a partir de 2 anos