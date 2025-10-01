Equipe de pesquisa sobre chikungunya visita bairro Roça Grande nesta quarta

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

A Prefeitura de Sabará iniciou neste mês, em parceria com o Instituto Butantan, uma pesquisa para avaliar a prevalência do vírus chikungunya na população. Nesta quarta-feira (1º), o estudo será feito no bairro Roça Grande, passando pelas ruas:

Peixe Vivo;

São Roque;

Belo Campo;

Alpes.

A iniciativa busca identificar o quanto os moradores já foram expostos ao vírus, além de mapear fatores de risco para aprimorar estratégias de prevenção e controle da doença.

Os domicílios participantes são selecionados por sorteio. Para integrar a pesquisa, é necessário residir em Sabará e dormir no endereço escolhido pelo menos três noites por semana. As visitas são feitas por equipes identificadas, que apresentam os objetivos do estudo.

Quem aceitar participar assina um termo de consentimento eletrônico, responde a um questionário de saúde e realiza uma coleta simples de sangue na ponta do dedo. O resultado individual será entregue posteriormente a cada voluntário.

Segundo o Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, Sabará registrou 534 casos prováveis de chikungunya em 2023, 540 em 2024 e, até julho de 2025, já soma 36 notificações.