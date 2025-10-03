Sabará recebe espetáculo infantil que ensina educação financeira

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

O público infantil de Sabará vai poder aprender, de forma leve e divertida, que dinheiro não nasce em árvore. O espetáculo musical “De Onde Vem o Dinheiro?” será apresentado gratuitamente nos dias 12 e 13 de outubro, trazendo para a cidade uma história cheia de imaginação, música e aprendizado sobre educação financeira e empreendedorismo.

No enredo, Tina e Tom Tom, dois amigos de 8 anos, descobrem que para se reencontrar precisam lidar com um desafio: o dinheiro da viagem. É aí que a mãe de Tina cria um verdadeiro “game da vida real”, no qual entra em cena a Rainha Dim-Dim para propor fases, perguntas e músicas que ensinam, de maneira lúdica, conceitos como poupar, planejar e realizar sonhos.

A peça é escrita por Renata Mizrahi e dirigida por Leandro Mariz. O elenco conta com Aurélio Lima, Inês Munhoz e Titzi Oliveira, em uma produção do Instituto Arte e Cultura Para Todos e da WB Produções, que já esteve à frente de grandes espetáculos no teatro nacional.

Voltado para crianças a partir de 6 anos, o espetáculo une diversão e aprendizado, mostrando que aprender a lidar com o dinheiro também é uma forma de crescer.

Serviço

Datas: 12 e 13 de outubro - domingo e segunda

Horários: 15h

Local: Centro Cultural José da Costa Sepúlveda | Rua Luís Cassiano, 60

Ingressos: gratuitos - mediante retirada no local