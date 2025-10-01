Sabará ganha nova creche e reforça educação infantil, afirma prefeito

Sabará ganhou um reforço para a educação infantil! O prefeito Sargento Rodolfo anunciou, pelas redes sociais, que a cidade será contemplada com uma nova creche.

"Assinamos o convênio com a Central das Creches do Brasil e vem aí mais uma nova creche pra nossa cidade!", escreveu ele.

O município foi selecionado junto com outras nove cidades de Minas Gerais. A expectativa, segundo a publicação, é que a nova unidade ajude a reduzir o déficit de vagas na educação infantil da cidade.

Além disso, nos últimos dias, a Prefeitura de Sabará recebeu o selo Município Amigo da Criança. "Reconhecimento do nosso compromisso com nossas famílias e com o futuro das nossas crianças", destacou Rodolfo.