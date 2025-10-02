Assine
Espetáculo infantil gratuito leva fadas e princesas a Sabará neste sábado

Apresentação será às 16h, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda

Amanda Serrano
Amanda Serrano
Repórter
Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be
02/10/2025 10:00

Espetáculo tem duração de 60 minutos e classificação indicativa a partir de 6 anos
crédito: Imagem: Camila Campos/Divulgação

O encanto das fábulas toma conta de Sabará neste sábado (4) com a apresentação gratuita do espetáculo infantil “A Fada, a Flor e a Princesa”, às 16h, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda (Cine-Teatro Bandeirante), no centro da cidade. A atração faz parte da temporada 2025 do programa Diversão em Cena, realizado pela Fundação ArcelorMittal em parceria com a Belgo Arames.

Com duração de 60 minutos e classificação a partir de 6 anos, a peça conduz crianças e adultos a um universo mágico habitado por fadas, princesas, reis, madrastas, duendes e outros seres fantásticos. O público é convidado a embarcar em uma viagem lúdica que mistura músicas, danças, contação de histórias, poemas e brincadeiras.

As narradoras Elis Ferreira, Fernanda Nascimento e Priscila Matilde dão vida a diferentes personagens ao longo da trama, acompanhadas pelo músico Guilherme Teixeira e pelo ator Gustavo Rosário, em uma encenação interativa que envolve a plateia. A montagem é assinada pelo grupo Teatro da Pedra, de São João del-Rei, referência na produção de espetáculos infantis há mais de 10 anos.

O Diversão em Cena foi criado há 15 anos com o objetivo de democratizar o acesso à cultura, levando atrações gratuitas ou a preços populares a diferentes cidades brasileiras. Mais de 1 milhão de pessoas já assistiram às apresentações do projeto em estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina.

“Apoiar iniciativas que promovam o intercâmbio cultural e ampliem o acesso da população às múltiplas manifestações artísticas é fundamental para valorizar nossa cultura e fortalecer nossa identidade”, afirma Camila Valverde, diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal.

“O acesso à cultura é fundamental para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados. Programas como o Diversão em Cena criam oportunidades para o diálogo e a troca de experiências, com impacto social duradouro”, acrescenta Clarisse Drummond, diretora de Gente, Cultura e Engajamento da Belgo Arames.

A apresentação tem apoio da Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria de Cultura, e conta com o patrocínio da Fundação ArcelorMittal e da Belgo Arames, além da realização do Teatro da Pedra e do Governo de Minas Gerais, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Serviço

O quê: “A Fada, a Flor e a Princesa”

Quando: 4 de outubro, sábado, às 16h

Onde: Centro Cultural José da Costa Sepúlveda (Cine-Teatro Bandeirante -  Rua Luís Cassiano, 60, Centro - Sabará, MG)

Apresentação gratuita

Duração: 60 minutos

Classificação: livre

