Espetáculo infantil gratuito leva fadas e princesas a Sabará neste sábado

O encanto das fábulas toma conta de Sabará neste sábado (4) com a apresentação gratuita do espetáculo infantil “A Fada, a Flor e a Princesa”, às 16h, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda (Cine-Teatro Bandeirante), no centro da cidade. A atração faz parte da temporada 2025 do programa Diversão em Cena, realizado pela Fundação ArcelorMittal em parceria com a Belgo Arames.

Com duração de 60 minutos e classificação a partir de 6 anos, a peça conduz crianças e adultos a um universo mágico habitado por fadas, princesas, reis, madrastas, duendes e outros seres fantásticos. O público é convidado a embarcar em uma viagem lúdica que mistura músicas, danças, contação de histórias, poemas e brincadeiras.

As narradoras Elis Ferreira, Fernanda Nascimento e Priscila Matilde dão vida a diferentes personagens ao longo da trama, acompanhadas pelo músico Guilherme Teixeira e pelo ator Gustavo Rosário, em uma encenação interativa que envolve a plateia. A montagem é assinada pelo grupo Teatro da Pedra, de São João del-Rei, referência na produção de espetáculos infantis há mais de 10 anos.

O Diversão em Cena foi criado há 15 anos com o objetivo de democratizar o acesso à cultura, levando atrações gratuitas ou a preços populares a diferentes cidades brasileiras. Mais de 1 milhão de pessoas já assistiram às apresentações do projeto em estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina.

“Apoiar iniciativas que promovam o intercâmbio cultural e ampliem o acesso da população às múltiplas manifestações artísticas é fundamental para valorizar nossa cultura e fortalecer nossa identidade”, afirma Camila Valverde, diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal.

“O acesso à cultura é fundamental para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados. Programas como o Diversão em Cena criam oportunidades para o diálogo e a troca de experiências, com impacto social duradouro”, acrescenta Clarisse Drummond, diretora de Gente, Cultura e Engajamento da Belgo Arames.

A apresentação tem apoio da Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria de Cultura, e conta com o patrocínio da Fundação ArcelorMittal e da Belgo Arames, além da realização do Teatro da Pedra e do Governo de Minas Gerais, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Serviço

O quê: “A Fada, a Flor e a Princesa”

Quando: 4 de outubro, sábado, às 16h

Onde: Centro Cultural José da Costa Sepúlveda (Cine-Teatro Bandeirante - Rua Luís Cassiano, 60, Centro - Sabará, MG)

Apresentação gratuita

Duração: 60 minutos

Classificação: livre