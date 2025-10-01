Sabará tem 40 vagas em programa de qualificação da AngloGold Ashanti da

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

A AngloGold Ashanti abriu inscrições para o Programa de Qualificação para Operação em Mina, que oferece 40 vagas de capacitação com possibilidade de contratação imediata. A iniciativa tem como prioridade moradores de Sabará e Caeté, mas também pode receber candidatos de outras cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os cursos disponíveis são Mecânico Base e Operação de Beneficiamento de Minério, com aulas práticas e teóricas no Senai Horto, em BH. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de outubro no link: www.programaqualificaaga.com. br.

Para participar, os candidatos devem ter mais de 21 anos, ensino médio completo e disponibilidade para residir ou atuar em Sabará. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar em regime 4x4, com revezamento de turnos (7h às 19h e 19h às 7h). A CNH categoria B é desejável. O programa dá prioridade à participação de mulheres e pessoas com deficiência (PcD).

Os candidatos selecionados iniciarão as atividades já contratados pela AngloGold Ashanti, em regime de prazo determinado de 6 meses, durante os quais terão acesso a formação técnica e prática.

“O Programa de Qualificação reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento das pessoas e das comunidades em que atuamos. Ao oferecer capacitação técnica aliada à oportunidade de contratação, promovemos inclusão, fortalecemos a empregabilidade e garantimos profissionais preparados para os desafios da mineração”, destaca Adriane Lima, especialista em Recrutamento na AngloGold Ashanti.