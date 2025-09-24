Assine
overlay
Início Sabará
TURISMO

Sabará volta a integrar o Mapa do Turismo Regional

A cidade agora faz parte da Instância de Governança Regional (IGR) e do Circuito do Ouro

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
24/09/2025 14:00

compartilhe

Siga no
x
Sabará
Sabará crédito: Imagem: Reprodução

O município de Sabará voltou oficialmente a integrar o Mapa do Turismo Regional, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. A cidade agora faz parte da Instância de Governança Regional (IGR) e do Circuito do Ouro, uma das principais rotas turísticas de Minas Gerais.

A inclusão representa uma conquista importante para Sabará, já que possibilita maior divulgação e promoção do destino, além de facilitar o acesso a recursos e investimentos voltados ao desenvolvimento do setor turístico.

Agora, segundo a secretária de turismo de Sabará, Jussiara Paim, o intuito é fazer com que Sabará passe a integrar também o Mapa do Turismo do Brasil. 

Tópicos relacionados:

turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay