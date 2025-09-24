Sabará volta a integrar o Mapa do Turismo Regional

O município de Sabará voltou oficialmente a integrar o Mapa do Turismo Regional, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. A cidade agora faz parte da Instância de Governança Regional (IGR) e do Circuito do Ouro, uma das principais rotas turísticas de Minas Gerais.

A inclusão representa uma conquista importante para Sabará, já que possibilita maior divulgação e promoção do destino, além de facilitar o acesso a recursos e investimentos voltados ao desenvolvimento do setor turístico.

Agora, segundo a secretária de turismo de Sabará, Jussiara Paim, o intuito é fazer com que Sabará passe a integrar também o Mapa do Turismo do Brasil.