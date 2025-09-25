Sabará promove campanha de vacinação antirrábica neste sábado
Postos estarão distribuídos em seis bairros da cidade, das 8h às 17h
compartilheSiga no
Neste sábado (27), Sabará recebe mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação, coordenada pela Secretaria de Saúde e pelo Centro de Controle de Zoonoses, é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. Os postos de vacinação funcionarão das 8h às 17h nos bairros Nossa Senhora de Fátima, Alvorada, Ana Lúcia, Bom Retiro, Nova Vista e Novo Alvorado.
O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, reforçou a importância da mobilização: “A campanha de vacinação antirrábica é um ato de cuidado e responsabilidade com a saúde pública. Ao vacinar seu cão ou gato, cada tutor também ajuda a proteger nossas famílias contra uma doença que pode ser fatal. Contamos com a participação de todos os sabarenses”.
A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Isabela Fantini, destacou o trabalho da equipe: “Estamos preparados para atender a comunidade com toda segurança e agilidade. É importante que os tutores levem seus animais com coleira, guia e, no caso dos gatos, em caixas de transporte. Nosso objetivo é garantir a imunização do maior número possível de animais e, assim, manter Sabará livre da raiva”.
A prefeitura reforça que a vacinação é gratuita e fundamental para proteger os animais e também os seres humanos contra a raiva, uma doença grave e letal.
Clique aqui para conferir todos os postos de vacinação.