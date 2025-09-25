Sabará promove campanha de vacinação antirrábica neste sábado

Neste sábado (27), Sabará recebe mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação, coordenada pela Secretaria de Saúde e pelo Centro de Controle de Zoonoses, é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. Os postos de vacinação funcionarão das 8h às 17h nos bairros Nossa Senhora de Fátima, Alvorada, Ana Lúcia, Bom Retiro, Nova Vista e Novo Alvorado.

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, reforçou a importância da mobilização: “A campanha de vacinação antirrábica é um ato de cuidado e responsabilidade com a saúde pública. Ao vacinar seu cão ou gato, cada tutor também ajuda a proteger nossas famílias contra uma doença que pode ser fatal. Contamos com a participação de todos os sabarenses”.

A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Isabela Fantini, destacou o trabalho da equipe: “Estamos preparados para atender a comunidade com toda segurança e agilidade. É importante que os tutores levem seus animais com coleira, guia e, no caso dos gatos, em caixas de transporte. Nosso objetivo é garantir a imunização do maior número possível de animais e, assim, manter Sabará livre da raiva”.

A prefeitura reforça que a vacinação é gratuita e fundamental para proteger os animais e também os seres humanos contra a raiva, uma doença grave e letal.

Clique aqui para conferir todos os postos de vacinação.